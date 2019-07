Air Caraïbes et Corsair reprennent leur liberté vers les Antilles

D'un commun accord, Air Caraïbes et Corsair ont décidé de mettre fin à leur partage de codes vers les Antilles, à partir de la fin de la saison été, le 26 octobre prochain.

Ce partage de codes avait été mis en place en mars 2012 sur la cabine économie sur les lignes Orly/Pointe-à-Pitre et Orly/Fort-de-France. Cette collaboration a permis de développer le trafic dans l'intérêt des voyageurs, avec une offre de vols plus importante et un produit de grande qualité. Aujourd'hui, Air Caraïbes et Corsair proposent chacune un programme très complet qui ne justifie plus les combinaisons de vols et ce partage de codes.

Tous les billets déjà émis par une des compagnies pour un transport même après le 26 octobre seront honorés par l'autre compagnie exactement dans les conditions du partage de codes, afin que tout soit transparent pour les clients.

A l'avenir, et dans la perspective de sa nouvelle flotte avec l'arrivée de trois nouveaux Airbus A330-900neo à partir de septembre 2020, Corsair prévoit de continuer à développer les dessertes de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France sur lesquelles elle est historiquement présente depuis près de 30 ans. Parallèlement, avec l'arrivée d'un troisième A350-900, puis de 2 A350-1000 en décembre 2019 et 2020 et une flotte en renouvellement pour opérer ses vols sur son réseau régional, Air Caraïbes continuera de développer les dessertes de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France dans des conditions de plus en plus confortables.