Air Caraïbes a reçu aujourd'hui son deuxième Airbus A350-1000

Le mardi 22 juin, c'est en passant littéralement entre les gouttes que Air Caraïbes a reçu livraison de son deuxième Airbus A350-1000. Les invités de la compagnie ont pu, sur la fameuse terrasse panoramique d'Orly, voir atterrir le nouveau fleuron de la compagnie, immatriculé FH-TOO. Ce dernier a reçu le baptême traditionnel aéronautique, le "water salute", de la brigade de sapeurs-pompiers de l'aéroport. Pour marquer son attachement aux Antilles, Air Caraïbes a invité l'athlète guadeloupéen, Wilhem Belocian, champion du monde junior de 110m/haies en 2014 et champion d'Europe en salle en 2021, à être le parrain du nouvel appareil.

Neuf gros porteurs en flotte

Le deuxième Airbus A350-1000 d'Air Caraïbes réalisera son premier vol commercial entre Paris-Orly et Pointe-à-Pitre le 23 juin avec un départ à 10H50. Ce second exemplaire vient compléter la flotte d'Air Caraïbes qui compte à présent neuf gros porteurs (2 A350-1000, trois A350-900, deux A330-300, deux A330-200), ainsi que trois ATR 72-600. Les deux A350-1000 sont dédiés aux liaisons entre Paris et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), et Paris et Fort-de-France (Martinique), coeur historique du réseau d'Air Caraïbes. La compagnie proposera cet été jusqu'à 40 rotations par semaine vers les deux îles. L'Airbus A350-1000 d'Air Caraïbes est configuré en 429 sièges répartis sur trois classes : 24 sièges en classe Madras (affaires), 45 sièges en classe Caraïbes (premium) et 360 sièges en classe Soleil (économique). Un troisième Airbus A350-1000 devrait arriver dans la flotte d'Air Caraïbes en fin d'année 2021.