Air Canada met la main sur le groupe Transat

Consolidation dans le ciel canadien. Air Canada et Transat A.T, la maison mère de la compagnie Air Transat, ont annoncé officiellement le 27 juin l'officialisation d'une convention d'arrangement définitive visant le regroupement des deux sociétés. Concrètement, Air Canada va faire l'acquisition de toutes les actions en circulation de Transat, avec une valeur totale de la transaction qui se monte à 520 millions de dollars. "Les marques Air Transat et Transat seront maintenues en parallèle aux marques Air Canada, Air Canada Rouge et Vacances Air Canada", précise le communiqué.

"La transaction demeure assujettie à l'approbation des organismes de réglementation et des actionnaires, ainsi qu'à d'autres conditions propres à la conclusion d'une telle transaction. Si ces approbations sont obtenues et que les conditions sont respectées, la transaction devrait être conclue au début de l'année 2020", ajoute encore le communiqué.

Air Canada a approché initialement Transat à l'automne 2018. Le deux sociétés ont entamé des discussions vers la fin de l'année 2018 afin de réfléchir à la possibilité d'un regroupement. Un comité spécial a même été créé chez Transat pour suivre ces évolutions. Le 30 avril 2019, Transat a annoncé avoir reçu des déclarations d'intérêt et mener des discussions préliminaires avec plus d'une partie au sujet d'une possible transaction concernant son acquisition. Le 15 mai 2019, Air Canada et Transat ont signé une lettre d'intention comprenant une période d'exclusivité pour effectuer le processus de contrôle diligent et finaliser la version définitive des documents reflétant les modalités convenues. Le 26 juin, le comité spécial du conseil d'administration de Transat a donné un accord unanime et le 27 juin, c'est le Conseil d'administration de Transat qui a validé la convention.

A noter que les modalités de la convention d'arrangement prévoient une indemnité de rupture de 15 millions de dollars payable par Transat en cas de résiliation de la convention d'arrangement dans certaines circonstances, y compris à la suite de l'acceptation d'une proposition supérieure qui n'est pas égalée par Air Canada. La convention d'arrangement prévoit également le paiement, par Air Canada, d'une indemnité de rupture inversée d'un maximum de 40 millions de dollars dans l'éventualité où l'accord d'arrangement serait résilié aux motifs que les approbations réglementaires ou gouvernementales ne seraient pas obtenues, sous réserve de certaines conditions.

En termes de flotte, Air Canada dispose de 192 avions (19 Boeing 777-300ER, 6 Boeing 777-200LR, 29 Boeing 787-9, 8 Boeing 787-8, 6 Boeing 767-300ER, 10 Airbus A330-300, 15 Airbus A321-200, 41 Airbus A320-200, 16 Airbus A319-100, 24 Boeing 737 MAX 8, 18 Embraer E190), la filiale régionale Air Canada Express dispose quant à elle d'une flotte de 152 avions, composée 25 Embraer 175 et 127 Bombardier, et Air Canada Rouge exploite quant à elle 60 avions (25 Boeing 767-300ER, 10 Airbus A321-200, 3 Airbus A320-200 et 22 Airbus A319-100). Air Transat dispose quant à elle d'une flotte de 38 avions (20 Airbus A330, 5 Airbus A321 dont un Airbus A321neo LR, 6 Boeing 737 (1 Boeing 737-700 et 5 Boeing 737-800). Rappelons qu'Air Transat dispose depuis peu d'un deuxième A321neoLR dans sa flotte et qu'elle en recevra quatre autres cet automne. Elle a signé un accord de location avec AerCap pour quinze appareils au total et n'aura plus que des Airbus dans sa flotte d'ici 2022.