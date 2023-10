Air Canada commande 36 moteurs GEnx-1B pour sa flotte de 787-10

36 turboréacteurs GEnx-1B

GE Aerospace a confirmé aujourd'hui qu'Air Canada a commandé 36 moteurs GEnx-1B plus quatre pièces de rechange pour équiper sa nouvelle commande d'avions Boeing 787-10. La commande comprend des options pour 24 moteurs GEnx-1B supplémentaires. Le transporteur basé à Montréal a pris livraison de son premier Dreamliner en 2014 et exploite actuellement 38 787-8 et 787-9 Dreamliners, tous équipés de moteurs GEnx. "Air Canada est un client de longue date de GE Aerospace, et nous sommes ravis de soutenir le renouvellement de notre flotte avec ces moteurs GEnx hautement efficaces pour assurer l'uniformité et les synergies dans notre flotte de Dreamliner", a déclaré Joshua Vanderveen, vice-président de la maintenance chez Air Canada.

Le GEnx-1B équipe deux avions 787 sur trois en service.

La famille de moteurs GEnx compte plus de 50 millions d'heures de vol depuis son entrée en service en 2011 et est le moteur de forte poussée le plus rapidement vendu dans l'histoire de GE avec près de 3 000 moteurs en service et en carnet de commandes, y compris les pièces de rechange. Le GEnx-1B équipe deux avions 787 sur trois en service. Le moteur permet également d'économiser 1,4 % de carburant pour la mission type d'un 787 par rapport à ses concurrents, ce qui équivaut à 300 000 dollars d'économies de carburant par avion et par an. Les économies de carburant supplémentaires permettent de réduire de plus de 2 millions de livres de CO2 par avion et par an. Comme tous les moteurs de GE Aerospace, le GEnx peut fonctionner dès aujourd'hui avec des mélanges approuvés de carburant aviation durable (SAF). Les participants au partage des revenus de GEnx sont IHI Corporation (Japon), GKN Aerospace Engine Systems (Royaume-Uni), MTU (Allemagne), TechSpace Aero (Safran) (Belgique), Safran Aircraft Engines (France) et Samsung Techwin (Corée).