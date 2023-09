Commandes d'avions : Air Canada signe ferme pour 18 Boeing 787-10

La famille Boeing 787 au complet chez Air Canada

Air Canada vient de commander ferme 18 Boeing 787-10 auxquels s'ajoutent 12 options. La famille Boeing 787 sera donc au complet au sein de la flotte puisque la compagnie aérienne compte d'ores et déjà 8 Boeing 787-8 et 30 Boeing 787-9. Un choix qui aura des conséquences positives pour la filière industrielle aérospatiale canadienne qui joue un rôle non négligeable dans la chaîne des fournisseurs du groupe Boeing, avec pas moins de 550 sociétés impliquées, tous secteurs confondus.

La carte de la flexibilité en terme d'offre face aux évolutions de la demande

En jouant sur l'effet famille, Air Canada peut ainsi adapter son offre en sièges face aux évolutions de la demande. Les Boeing 787-8 sont aménagés pour un total de 255 passagers répartis en trois classes tandis que les 787-9 prennent 298 passagers, toujours en trois classes. Le Boeing 787-10 permet de monter à 336 passagers sur 11 700 km.

272 ventes de Boeing 787 en 12 mois

Entre le mois d'octobre 2022 et cette commande d'Air Canada, Boeing aura enregistré pas moins de 272 ventes fermes de Boeing 787 en 12 mois, notamment portées par United Airlines (100), Saudia Airlines (39) et Riyadh Air (39).