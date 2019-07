Air Belgium ouvre une nouvelle liaison Bruxelles/Charleroi-Fort de France

Pour la première fois, la compagnie aérienne Air Belgium lance une nouvelle liaison régulière à destination de la Martinique, au départ de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles. La ville de Fort-de-France sera désormais desservie en direct de la Belgique, à raison de deux vols par semaine, à partir du 7 décembre 2019. Les vols seront opérés en Airbus A340 configurés en trois classes, avec des tarifs démarrant à 345 euros en classe économique TTC, 739 euros en classe premium TTC et 1739 euros TTC en classe affaires. Pour ces tarifs, Air Belgium assure une prestation complète incluant les bagages enregistrés, les repas, boissons et divertissement à bord, ainsi que l'accès à son salon privé dédié aux passagers des classes business et premium.

La Belgique et le Luxembourg, avec près de 15 000 visiteurs, représentent la première clientèle européenne de la Martinique, hors France.