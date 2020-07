Air Austral reprend progressivement ses vols vers Mayotte

Compte tenu des restrictions liées aux risques sanitaires, Air Austral reprend très progressivement ses vols vers Mayotte. Depuis le 29 juin et jusqu'au 5 juillet, la compagnie réunionnaise va effectuer quatre fréquences hebdomadaires entre Paris et Mayotte. Au départ de Mayotte, et du fait des contraintes liées à la disponibilité de la flotte, deux fréquences sont opérées pour la première fois en Boeing 777-300ER, les 1er et 5 juillet. Compte tenu des spécificités de la piste courte de Pamandzi, le nombre de passagers et la charge totale de l'appareil seront limités. L'appareil fera également une escale technique à Nairobi. Les deux autres fréquences sont opérées normalement en Boeing 787-8 les 2 et 4 juillet.

Mayotte-Réunion repart doucement

A compter du 6 juillet, la desserte Paris-Mayotte passera à cinq fréquences par semaine. Entre la Réunion et Mayotte, cinq vols ont été mis en place les 30 juin, 2, 3, 4 et 5 juillet. Dans le sens, Mayotte-Réunion seul un vol le vendredi 3 juillet est pour l'instant prévu. Air Austral rappelle que les voyages de et vers Mayotte restent soumis à restrictions sur décision du gouvernement. Seuls les voyages se justifiant par des motifs "impérieux" sont autorisés jusqu'à nouvel ordre. Les mesures de "quatorzaine" sont toujours en vigueur et doivent être respectées par tous les passagers à l'arrivée sur l'île de la Réunion.