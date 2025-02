Air Austral rejoint le SCARA

La compagnie réunionnaise Air Austral est le nouvel adhérent du SCARA (Syndicat des Compagnie Aériennes Autonomes). Il s'agit du neuvième membre du syndicat professionnel aérien, créé en 1995, avec l'objectif de défendre les intérêts des compagnies aériennes françaises, aussi bien en métropole qu'en outremer. A part Air Austral, il compte dans ses rangs les compagnies aériennes Air Antilles, Air Calédonie, Air Corsica, ASL Airlines France, EWA Air (Mayotte), Air Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon) et Air Tahiti Nui, et le spécialiste des travaux aériens Aérosotravia.

Hugues Marchessaux, Président du Directoire d'Air Austral, déclare : « Nous sommes fiers de rejoindre le SCARA, une organisation qui partage nos valeurs et notre vision d'un transport aérien durable et compétitif. Cette adhésion nous offre l'opportunité de contribuer davantage aux débats nationaux et de défendre les intérêts de nos passagers, tout en collaborant avec d'autres acteurs majeurs du secteur, et de répondre ainsi à notre mission de désenclavement, et de développement économique et touristique de La Réunion, de Mayotte, et plus largement, de toute la région océan Indien que nous desservons depuis plus de 35 ans. »