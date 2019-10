Air Austral prend à son tour de l'Airbus A220

Air Austral est devenue la première cliente de l'Airbus A220 dans l'Océan Indien. La compagnie aérienne a en effet signé un contrat, ce samedi 12 octobre, portant sur trois Airbus A220-300 propulsés par des moteurs Pratt & Whitney PW1500G. Les appareils remplaceront progressivement l'actuel parc court et moyen-courrier d'Air Austral avec des livraisons programmées en novembre 2020, décembre 2020 et mars 2021. Le contrat a été signé par Didier Robert, président de la Sematra, de Marie Joseph Malé, président d'Air Austral, et de Christopher Buckley, directeur général adjoint Europe d'Airbus Avions commerciaux.