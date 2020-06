Air Astana ouvre un département cargo

Air Astana va développer un département cargo en utilisant initialement trois Boeing 767-300 reconvertis. Ces trois appareils étaient utilisés pour le transport passager depuis 2013. La décision d'Air Astana est la conséquence de la forte augmentation de la demande de transport de marchandises au cours des derniers mois et d'une volonté de redéploiement de la flotte suite à la pandémie du Covid-19.

Une première conversion en cours

Le premier Boeing 767-300 est déjà en cours de reconversion en configuration semi-cargo au centre technique d'Air Astana à Almaty, avec la suppression de tous les sièges et autres équipements dédiés au transport des passagers. Les demandes d'approbation aux autorités aéronautiques locales pour une exploitation cargo, sont en cours de finalisation. Durant la crise sanitaire, Air Astana a répondu aux besoins de transports d'équipement et de fourniture médicale à travers le Kazakhstan, l'Asie Centrale et l'Europe. "Une fois que nous exploiterons les Boeing 767 semi-cargo reconvertis, nous pourrons considérablement augmenter le volume de marchandises transportées et offrir à nos clients des conditions plus flexibles", déclare Zhanna Shayakhmetova, directrice des opérations cargo de Air Astana.