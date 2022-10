Air Astana en est à son 9ème Airbus A321LR

Airbus A321LR : banc d'essai commercial de l'A321XLR

Avec le temps qui passe et la pandémie de Covid, tout le monde a oublié l'Airbus A321LR, la première version long-courrier de l'A321neo proposée par Airbus avant le lancement de l'A321XLR en juin 2019 et qui peut aller encore plus loin (8 700 km). L'A321LR est un véritable banc d'essai volant et commercial de l'A321XLR qui sera livré à partir du début de l'année 2024. Avec désormais neuf exemplaires en flotte, Air Astana sera utile aux équipes d'Airbus en termes de retour d'expérience. Air Astana a choisi une configuration pour 166 passagers répartis en deux classes : 16 fauteuils en classe Affaires (cf. photo) et 150 sièges en classe Economie.

Le réseau Airbus A321LR d'Air Astana

Les 7 400 km de distance franchissable de l'Airbus A321LR permettent à Air Astana de desservir de et vers Almaty au Kazakhstan des destinations comme Antalya, Bangkok, Dubaï, Francfort, Istambul, Londres, Phuket et Sharm El Sheikh. Avec les 8 700 km de l'A321XLR, Air Astana pourrait encore plus diversifier son réseau. Il sera d'ailleurs intéressant de voir combien d'opérateurs de l'A321LR comme Air Astana passeront ou pas ensuite à l'A321XLR. C'est déjà le cas de JetBlue Airways dont les A321LR offrent la cabine passagers la moins dense avec seulement 138 fauteuils et sièges répartis en deux classes.

De 138 à 220 passagers sur l'Airbus A321LR

Les aménagements cabine choisis par les opérateurs de l'Airbus A321LR vont de 138 à 220 passagers. La cabine la plus dense est celle d'Arkia avec 220 passagers en classe unique, suivie par celle d'Air Arabia (215 passagers). SAS est après JetBlue avec 157 passagers mais en trois classes (22 en classe Affaires, 12 en Eco Premium et 123 en classe économique). TAP Air Portugal avait aussi fait le choix de trois classes avec plus de passagers (171). Tous les autres opérateurs ont opté pour la configuration deux classes avec des densités différentes : 166 passagers pour Air Astana et Gulf Air, 184 pour Aer Lingus, 190 chez Azores Airlines et 199 pour Air Transat. Le cas de La Compagnie est particulier : le transporteur est sur un marché de niche privilégiant la clientèle Premium avec seulement 76 fauteuils.