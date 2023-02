Air Astana a réalisé le meilleur exercice de son histoire en 2022

La compagnie kazakhe Air Astana a récemment annoncé qu'elle avait réalisé en 2022 la meilleure année de ses vingt ans d'existence. Elle a réalisé l'année passée un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard de dollars (1,03 exactement) en hausse de 36% par rapport à 2021. Elle a dégagé un bénéfice net après impôts de 78,4 millions de dollars, en croissance de 115% et un trafic de 7,35 millions de passagers, en hausse de 11%.

Une exposition au marché russe compensée par un développement vers d'autres destinations

"Le groupe a largement dépassé les attentes malgré les troubles politiques au Kazakhstan en janvier 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. La perte de revenus causée par la fermeture des lignes vers, depuis et survolant la Russie a été largement compensée grâce à une stratégie d’augmentation de capacité vers l'Europe, l'Asie, l'Inde et le Caucase", explique Peter Foster, PDG d'Air Astana.

Du côté de FlyArystan, la filiale low cost de Air Astana, les perspectives sont aussi très encourageantes. « FlyArystan a connu une croissance de 366% depuis son année inaugurale en 2019. Elle a un grand avenir, car cette région a probablement le marché du transport aérien à bas prix qui connaît la croissance la plus rapide au monde aujourd'hui", ajoute Peter Foster. FlyArystan dispose pour l'instant d'une flotte de 7 Airbus A320-200 et dessert 16 destinations. Durant l'édition 2019 du salon aéronautique de Dubaï, elle a signé une lettre d'intention pour l'acquisition de 30 Boeing 737 MAX 8.