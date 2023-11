Air Arabia passe une commande de 240 moteurs Leap-1A au Dubai Airshow

240 turboréacteurs Leap pour...

Au salon de Dubaï, Air Arabia, premier opérateur de transport à bas prix au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a annoncé le 14 novembre 2023 une étape importante dans son engagement continu à améliorer sa flotte et ses opérations. À la suite d'une cérémonie de signature en présence de hauts dirigeants de CFM et d'Air Arabia lors du salon aéronautique de Dubaï 2023, la compagnie aérienne a annoncé la commande de 240 moteurs CFM Leap-1A pour propulser sa commande actuelle de 120 avions de la famille Airbus A320neo, dont le tout nouveau A321XLR.

...120 avions et un accord de services pluriannel

L'accord comprend un accord de services pluriannuel et des moteurs de rechange. L’accord soutiendra la croissance de la flotte d’Air Arabia et son expansion future. Les moteurs Leap-1A devraient propulser la commande actuelle d’Air Arabia de 120 avions de la famille Airbus A32-neo, qui comprend 73 A320neo, 27 A321neo et 20 A321XLR, dont la livraison est prévue en 2025. Air Arabia est devenue client de CFM en 2003 lorsque la compagnie aérienne a démarré ses opérations avec un Airbus A320 propulsé par CFM56-5B. La société exploite actuellement une flotte totale de 71 Airbus A320ceo et A321 néo-LR.