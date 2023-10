Air Antilles reprise par EDEIS

La mise en liquidation du groupe guadeloupéen CAIRE (Compagnie aérienne interrégionale express) le 2 août dernier vient de trouver une conclusion intermédiaire qui va un peu consoler les uns, mais attrister les autres. Le Tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a acté le vendredi 29 septembre la reprise de la compagnie régionale Air Antilles par le tandem constitué par EDEIS et la Collectivité territoriale d'Outre-mer de Saint-Martin. L'autre compagnie aérienne gérée par CAIRE, Air Guyane, est pour sa part définitivement liquidée.

Un peu plus de la moitié des effectifs repris

La reprise d'Air Antilles va se faire via la création d'une Société d'économie mixte locale, "New Air Antilles", dotée d'un capital de 2 millions d'euros partagé à 60% par la Collectivité territoriale de Saint-Martin et à 40% par EDEIS. Le plan de reprise prévoit le maintien en poste de 120 salariés (sur un total de 218 existants), la reprise immédiate de quatre avions et l'ajout d'un cinquième à court terme, la concentration de la compagnie sur des lignes de dessertes des territoires des Antilles Françaises, au départ de Pointe-à-Pitre et à destination de Fort-de-France, Saint-Martin Grand Case et Saint-Barthélémy. "C'est une grande fierté et une grande responsabilité de reprendre Air Antilles deux décennies après sa création. Nous sommes convaincus que les Antillais doivent pouvoir bénéficier d'une offre de transport accessible et adaptée, indispensable au désenclavement de leurs territoires", a déclaré Jean-Luc Schnoebelen, président d'EDEIS.

EDEIS, acteur important de la gestion aéroportuaire

Créée en 2002, Air Antilles a opéré jusqu'à douze destinations dans les Antilles et le reste des Caraïbes, avec une flotte qui atteint un total de 12 appareils (4 ATR 42-500, 1 ATR 42-600, 2 ATR 72-600, 2 DHC-6-300 Twin Otter, 2 DHC-6-400 Twin Otter, 1 Cessna 208 Caravan). EDEIS a été créée en 2016 pour reprendre les actifs aéroportuaires de SNC-Lavalin en France. Elle gère à présent les actifs des 14 aéroports français de métropole (Aix-les-Milles, Angers, Auxerre, Bourges, Chalon, Cherbourg, Dijon, Dole, Lorient, Nîmes, Reims, Toulouse (Francazal), Tours, Troyes et deux aéroports d'Outre-mer (Dzaoudzi et Saint-Martin).