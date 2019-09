Aigle Azur suspend tous ses vols à partir de vendredi 6 septembre minuit

Les événements s'accélèrent encore pour Aigle Azur. Dans un document interne consulté par l'AFP, la direction de la compagnie a annoncé qu'elle suspendait ses vols à partir de vendredi soir 6 septembre minuit. "La situation financière de la société et les difficultés opérationnelles en résultant ne permettent pas d'assurer les vols au-delà du 6 septembre au soir", écrit la direction de l'entreprise dans le document.

L'Etat français est en train de rechercher des solutions de remplacement pour rapatrier les éventuels passagers en perdition, évalués à "un millier". Aigle Azur a prévenu ses clients qu'ils seraient "contraints d'acquérir un autre billet retour", car elle ne peut "garantir un dédommagement".

Traînant une dette évaluée à 40 millions d'euros, Aigle Azur a été placée en redressement judiciaire lundi 2 septembre. Et elle avait déjà suspendu une partie de ses vols vers le Portugal, l'Ukraine, le Mali et le Brésil. La date limite de dépôts de offres pour une éventuelle reprise a été fixée au lundi 9 septembre. D'après des sources syndicales, Air France pourrait faire une offre, de même que Lionel Guérin, ancien PDG de Hop! Air France, et le groupe IAG.