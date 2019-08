Aigle Azur : les forces de l'ordre à la rescousse

"Avec le concours de la justice, saisie à cet égard, Aigle Azur a mis fin ce matin (mercredi 28 août/ndlr) à une situation inédite, illicite, et surréaliste, ayant vu deux personnes physiques prétendre avoir le droit de prendre le contrôle de l’entreprise. Dénoncée par 80% de son actionnariat, elle est close", annonce un communiqué de la compagnie aérienne et qui poursuit : "A la demande expresse de Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur, la Présidente du tribunal de commerce dont dépend l’entreprise a désigné par ordonnance un Administrateur provisoire pour la compagnie. Ainsi, la SELARL FHB représentée par Maître Hélène Bourbouloux a ainsi été nommée Administrateur provisoire d’Aigle Azur, hier, mardi 27 août 2019. Devant l’urgence et la criticité de cette situation inédite dans le transport aérien français, devant les difficultés auxquelles doit faire face Aigle Azur, et ne pouvant pas assurer sereinement ses fonctions dans un cadre normal et apaisé, Frantz Yvelin a en effet pris l’initiative de recourir à cette mesure exceptionnelle".

"Cette décision vise à assurer une Direction indépendante de tout éventuel conflit afin de préserver au mieux les intérêts de la compagnie et de ses salariés. Avec le concours des forces de l’ordre, nous avons ainsi pu faire exécuter ce jour cette décision de justice. Cela met fin à une situation totalement ubuesque et illégale, sans préjudice des suites pénales qui y seront données, l’entreprise ayant déjà porté plainte. Aigle Azur s’inscrit en faux sur l’intégralité du document trompeur et diffamant qui a été circulé avant-hier à certains médias avec son logo, leurs auteurs n’ayant fait le choix de le diffuser que pour créer le doute et la défiance", conclut le communiqué.