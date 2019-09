Aigle Azur demande son placement en redressement judiciaire

"La compagnie Aigle a été placée ce jour en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce d'Evry", a déclaré dans un communiqué lundi 2 septembre en fin de journée la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC). "L'Etat est mobilisé pour accompagner la recherche de la meilleure solution possible pour préserver l'emploi et assurer la continuité de l'activité économique", poursuit la DGAC.

Selon des sources syndicales consultées par l'AFP, la date limite de dépôt d'offres pour la reprise de la compagnie aux 1 150 salariés et onze avions, pourrait se situer autour du 15 septembre. Les pertes accumulées de la compagnie sont estimées à 40 millions d'euros. Dans l'immédiat, la direction estime que le programme de vols peut être poursuivi sans changement.

Paradoxalement, ce dépôt de bilan met un peu d'ordre dans une fin de mois rocambolesque pour la compagnie française en difficulté. Le 26 août, un des actionnaires Gérard Houa, qui détient 19% des parts de la compagnie via sa société Lu Azur, était allé jusqu'à s'auto-proclamer président de la compagnie, en évinçant Frantz Yvelin. Les deux autres actionnaires d'Aigle Azur, le groupe chinois HNA (49%) et l'homme d'affaires américain David Neeleman (32%) s'étaient désolidarisés de cette initiative. Pourtant, Gérard Houa fait à présent partie des candidats déclarés à la reprise d'Aigle Azur. Il annonce qu'il peut apporter tout de suite 15 millions d'euros d'argent frais et qu'il a depuis obtenu l'aval des deux actionnaires majoritaires. D'après des sources syndicales toujours, Lionel Guérin, ancien directeur général de Hop! Air France, ferait aussi partie des candidats à la reprise.