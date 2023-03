Aide à l'Ukraine: un milliard pour 250 000 obus

La Facilité européenne pour la paix, un fonds pour prévenir les conflits qui finance surtout l'aide militaire à l'Ukraine

La Facilité européenne pour la paix (FEP) est un instrument extrabudgétaire qui a pour objectif d'améliorer la capacité de l'Union européenne à prévenir les conflits, à consolider la paix et à renforcer la sécurité internationale. Dotée initialement de 5,7 milliards d'euros pour la période 2021-2027, elle permet le financement d'actions opérationnelles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.Cependant, la FEP a surtout servi à financer l'aide militaire accordée à l'Ukraine, à hauteur de 3,5 milliards d'euros. Et selon un document consulté par l'AFP, elle sera sollicitée à nouveau pour l'achat d'obus de 155 mm pour l'artillerie ukrainienne.

Un milliard pour 250 000 obus

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell préconise de consacrer un milliard d'euros de la dotation de la FEP à l'achat de 250 000 obus de 155 mm pour l'artillerie ukrainienne. Cette proposition est moins ambitieuse que celle de l'Estonie, qui a demandé 4 milliards d'euros pour l'achat et la livraison d'un million d'obus à l'Ukraine.

Discussion de la proposition lors d'une réunion informelle: l'urgence d'agir rapidement.

Les ministres de la Défense des 27 États membres discuteront de la proposition de Josep Borrell lors d'une réunion informelle prévue le 7 mars à Stockholm.Josep Borrell a appelé les États membres à puiser dans leurs stocks stratégiques pour répondre à cette urgence. Il a également proposé d'accorder un taux de remboursement favorable jusqu'à 90% si les munitions sont livrées avant une certaine date. Il souligne la nécessité d'agir rapidement malgré l'épuisement des stocks des États membres.

La nécessité de produire en quantité suffisante

La FEP est abondée par les États membres en fonction de leur PIB, avec l'Allemagne, la France et l'Italie comme les trois plus importants contributeurs. À noter que l'Autriche, la Malte et l'Irlande ne participent pas au financement des livraisons d'armes.

Passer une commande est une chose, mais produire en est une autre. Josep Borrell appelle les États membres à mobiliser rapidement les moyens dont ils disposent pour répondre à cette urgence. Il insiste sur la nécessité de puiser dans les stocks stratégiques pour livrer rapidement les obus à l'Ukraine.