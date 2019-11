AFI KLM E&M obtient l'agrément de la CAAC pour la maintenance du LEAP

Durant le Dubaï Airshow, AFI KLM E&M a officialisé l’obtention de l’agrément de la CAAC pour la maintenance et l’entretien des moteurs de la famille Leap (-1A / -1B).



L’agrément délivré par l’autorité chinoise fin octobre habilite AFI KLM E&M à réaliser tout type d’opération de maintenance (sous aile/sur site) sur les Leap-1A/-1B, leurs pièces et modules, pour tous les clients chinois (compagnies et MRO).

Après avoir obtenu les agréments EASA et FAA en 2018, le Groupe MRO étend la portée de ses services de support Leap, qui s'étendent désormais des deux côtés de la planète.

L’obtention de l’agrément de la CAAC intervient alors qu’AFI KLM E&M a déjà acquis une expertise élargie sur ces types moteurs, qui pourra être partagée avec ses clients dans la région chinoise, un marché dynamique et en croissance.