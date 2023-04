Aéroport décarboné : VINCI Airports lance une centrale solaire à l'aéroport de Lyon

VINCI poursuit la décarbonation de son portefeuille d'aéroports. Le gestionnaire aéroportuaire vient d'annoncer le lancement d'une centrale solaire de grande envergure à l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry. Cette dernière est constitué d'un ensemble d'ombrières (panneaux photovoltaïques disposé à plat comme un toit) qui vont couvrir le parking de 5 800 places de l'aéroport lyonnais.

S'étendant sur 14 hectares, elle sera en capacité de produire annuellement 24 GWh d'énergie verte, soit la consommation de 9 000 habitants. La réalisation de ce projet a été confiée à un groupement associant les entreprises Neoen et SunMind (filiale de VINCI Concessions dédiée à l'énergie solaire), qui assurera la conception, le financement, la construction et l'exploitation de la centrale jusqu'en 2047. Engagé depuis 2016 dans le développement de leur potentiel solaire, VINCI Airports dispose déjà d'une capacité de plus de 40 MWc (mega-watts crête) avec des centrales aéroportuaires en exploitation sur ses aéroports au Royaume-Uni, au Portugal, au Brésil ou encore en République Dominicaine. VINCI Airports vise l'exploitation d'un potentiel dépassant 1 GWc.

"Les aéroports sont des lieux d'opportunité pour la production photovoltaïque, c'est pourquoi VINCI Airports s'est engagé depuis plusieurs années déjà dans le développement de centrales solaires aéroportuaires. Elles nous permettent de décarboner notre propre consommation, mais également de contribuer à la transition énergétique des territoires, en injectant l'électricité que nous produisons dans le réseau, comme nous le ferons bientôt à Lyon", explique Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et président de VINCI Airports.