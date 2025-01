Aéroport décarboné : Nantes-Atlantique atteint le niveau 4 de l'ACA

L'aéroport de Nantes-Atlantique a récemment annoncé qu'il avait atteint le niveau 4 "Transformation" du programme ACA (Airport Carbon Accreditation). Il s'agit du programme de décarbonation aéroportuaire développé par le Conseil international des aéroports (ACI). L'aéroport nantais a été en mesure de réduire de 50% les émissions de CO2 liées à ses activités (scope 1 et 2) par rapport à 2019 en mettant en place les actions suivantes : mise en place de mesures de sobriété énergétiques en optimisant les consignes de températures pour le chauffage et la climatisation, remplacement massif des luminaires par des éclairages LED avec 90% déjà remplacés sur la piste et dans l’aérogare et 100% remplacés sur les parkings d’ici l’été 2025, transition progressive de la flotte de véhicules de service et de fonction vers des modèles à faibles émissions (électriques et hybrides) avec plus de 1 véhicule sur 3 déjà remplacé, limitation d’usage des groupes électrogènes aux stricts essais réglementaires et en cas de coupure d’électricité, mise en place de contrats d’électricité verte : 100% de l'électricité consommée à l’aéroport est produite à partir de sources d'énergies renouvelables.

Impliquer les tiers dans des partenariats



Afin de passer au niveau suivant, qui implique de réduire de 90% ses émissions de CO2 d'ici 2030 (par rapport à 2019), l'aéroport Nantes-Atlantique va mettre en place une stratégie complémentaire de décarbonation avec notamment le déploiement en cours du projet d’électrification de 12 postes avion, permettant d’éviter l’utilisation de moteurs auxiliaires et de combustibles fossiles. De plus, 100 bornes électriques pour les véhicules et engins de piste sont en cours d’installation. La plateforme nantaise va par ailleurs devoir mettre en place un plan de partenariats pour inciter les tiers que sont les compagnies aériennes, les assistants en escale, les commerces… (dont les émissions sont incluses dans le scope 3) à réduire leurs propres émissions, dans une démarche globale de décarbonation.