Aéroport décarboné : cinq aéroports majeurs atteignent les plus hauts niveaux du programme d'ACI

Alors que la COP 27 se tient actuellement à Sharm El Sheikh, les aéroports membres d'ACI (Conseil international des Aéroports) continuent à pousser un peu plus leur niveau de décarbonation via le programme Airport Carbon Accreditation. En 2020, pour tenir compte du besoin de plus en plus important de décarboner et pour pouvoir atteindre l'objectif de "zéro émission de CO2" à l'horizon 2050 que l'industrie du transport aérien s'est imposée à elle-même, ACI a modifié son programme "Airport Carbon Accreditation" en créant deux niveaux supérieurs : "4 : Transformation" et "4+ : Transition", en plus des quatre premiers niveaux préexistants. Ces niveaux sont le niveau 1 : Mapping (ou Evaluation), le niveau 2 : Réduction, le niveau 3 : Optimisation et le niveau 3+ : Neutralité.

Plus de 400 aéroports adhérents au programme Airport Carbon Accreditation

Depuis la mise en place des deux nouveaux niveaux, 43 aéroports à travers le monde ont passé le cap de la neutralité, avec 20 aéroports au niveau 4 et 23 aéroports au niveau 4+. Les quatre derniers aéroports à avoir atteint les deux niveaux supérieurs sont : London-City (notre photo) et Lyon (niveau 4) et San Francisco International, Marseille-Provence et Zurich (niveau 4+). Au total plus de 400 à travers le monde sont adhérents au programme Airport Carbon Accreditation et ont atteint un des six niveaux de décarbonation. A date, les dernières plateformes qui ont fait leur entrée dans le programme sont les trois aéroports brésiliens Florianopolis Hercilio Luz, Vitoria International et Macaé-Joaquim Azevedo Mancebo (niveau 1), les aéroports français d'Aurillac-Tronquières et le Puy-en-Velay/Loudes et l'aéroport néerlandais Maastricht-Aachen (niveau 2), et l'aéroport suédois Angelholm Helsingborg (niveau 3+).