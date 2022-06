Aéroport décarboné : ACI Europe réaffirme l'objectif zéro émission pour 2050

Réuni à Rome le 23 juin pour son congrès annuel et assemblée générale, ACI Europe a réaffirmé son engagement environnemental en réitérant et mettant à jour la résolution faite en 2019 d'atteindre un objectif de zéro émission en 2050. Cet engagement est d'autant plus fort que certains membres d'ACI Europe ont même abaissé à 2030 la date pour atteindre le net zéro. Environ 50% des plateformes engagées dans cet objectif, soit 128 aéroports gérés par 23 opérateurs, visent l'année 2030 pour être neutre en carbone, voire plus tôt. Collectivement, ces aéroports représentent 23,8% du trafic aérien européen. Dix aéroports suédois, dont Stockholm-Arlanda sont déjà neutres en émission de CO2 depuis le 28 mars 2021. L'aéroport de Toulon-Hyères devrait atteindre cet objectif en 2024. Ils devraient être rejoints par l'aéroport international d'Athènes et les 20 aéroports gérés par Finavia en 2025 et par l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry en 2026.

Objectif 2030

Les aéroports qui se sont donnés l'année 2030 pour atteindre la neutralité sont : Aeroporti di Roma (Fiumicino et Ciampino), Aéroports de la Côte d'Azur (3 aéroports dont Nice), ANA Portuguese airports (10 aéroports dont Lisbonne), AVINOR (10 aéroports norvégiens dont Oslo), dix aéroports régionaux français opérés par Vinci (incluant Clermont-Ferrand, Grenoble et Nantes), Bâle-Mulhouse, Belfast, Belgrade, Bologne, Bristol, Copenhague, Roskilde, Enontekiö, Keflavik, Leeds-Bradford, London City, Londres Gatwick, Lithuanian Airports (trois aéroports dont Vilnius), Luxembourg, Memmingen, Marseille-Provence, Royal Schiphol Group (quatre aéroports dont Amsterdam), SAVE S.p.A (Venise), SEA Milano Airports (Milan Malpensa et Milan Linate), Tallinn.

Les nouveaux entrants de l'Airport Carbon Accreditation

ACI Europe rappelle aussi que dans le cadre de son programme "Airport Carbon Accreditation", huit aéroports ont déjà atteint le plus haut niveau d'accréditation du programme, le niveau 4+ Transition. Il s'agit de Londres-Heathrow, Amsterdam Schiphol, Eindhoven, Helsinki et quatre aéroports de Laponie finlandaise (Rovaniemi, Kittilä, Kuusamo et Ivalo). Le mois dernier, cinq aéroports européens ont été pour la première fois accrédités pour la première fois : Ibiza, Carcassonne, Perpignan-Rivesaltes, Béziers-Cap d'Agde et Pau-Pyrénées. Les derniers changements sont intervenus pour Sofia (passé en niveau 3), Istanbul (niveau 3), Palma de Majorque, Alicante-Elche et Minorque (niveaux 2 et 3) et les aéroports français de Poitiers-Biard et Bordeaux-Mérignac (tous les deux en niveau 2).