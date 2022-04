Aeroflot sort de l'alliance Skyteam

"SkyTeam et Aeroflot se sont mis d'accord sur la suspension temporaire de son adhésion à SkyTeam. Nous travaillons à en limiter l'impact sur les clients et nous informerons ceux qui seraient touchés par toute modification des avantages et services de Skyteam". C'est avec une phrase très lapidaire que Skyteam a annoncé le 27 avril la sortie de la principale compagnie russe de l'alliance, énième conséquence de l'invasion russe en Ukraine et des sanctions économiques qui s'en sont suivies.

18 membres dans SkyTeam

Aeroflot avait adhéré à SkyTeam, l'alliance aérienne globale créée par Air France et Delta Airlines, en 2006, en tant que septième membre de l'alliance. Basée à l'aéroport de Moscou-Sheremetyevo, elle desservait avant la guerre en Ukraine un total de 146 destinations dans 52 pays. Avec la sortie d'Aeroflot, l'alliance SkyTeam compte à date 18 membres à travers le monde : Aerolinas Argentinas (Argentine), Aeromexico (Mexique), Air Europa (Espagne), Air France (France), China Airlines (Taiwan), China Eastern Airlines (Chine), CSA Czech Airlines (République Tchèque), Delta Air Lines (USA), Garuda Indonesia (Indonesie), ITA Airways (Italie), Kenya Airways (Kenya), KLM (Pays-Bas), Korean Air (Corée du sud), Middle East Airlines MEA (Liban), Saudia (Arabie Saoudite), TAROM (Roumanie), Vietnam Airlines (Vietnam) et Xiamen Air (Chine).

La Russie a annoncé dans la foulée sa sortie de l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT), devançant ainsi une exclusion prévue dans les statuts de l'organisation internationale basée à Madrid.