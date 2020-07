Aeroflot déroule sa stratégie jusqu'en 2028

600 avions en 2028

Croissance et segmentation sont les deux piliers de la stratégie que la compagnie aérienne Aeroflot déroulera jusqu'en 2028. Objectif : placer le groupe parmi les dix premiers grands acteurs du transport aérien mondial avec un parc global qui atteindra 600 appareils à cette date pour un trafic passagers de 130 millions de passagers. Un peu plus du tiers de cette flotte sera de fabrication russe, précise le président d'Aeroflot, Vitaly Saveliev. Ce qui donne des perspectives au moyen-courrier MC-21 conçu et développé par Irkout avec de premières livraisons débutant fin 2021 ou début 2022. Actuellement, la flotte moyen-courrier d'Aeroflot s'organise autour du Boeing 737-800 (47 exemplaires au registre) et des Airbus A320/A321ceo (107) tandis que le SSJ-100 (54) vient occuper le segment court-courrier.

Au delà de ce plan de croissance, la démarche d'Aeroflot se place clairement dans une perspective d'après covid-19 à un moment où transporteurs européens et américains sont dans l'incapacité de sortir d'un discours à court terme de repliement et de réduction de taille. Réduire son discours aux sorties d'avions de l'exploitation n'a rien de motivant et ne trace en rien le cap pour l'après-crise.

Segmentation par marché

La segmentation par type de marché visé est l'outil que va développer le groupe Aeroflot dans les années à venir. Aeroflot se concentrera sur le réseau long-courrier et les grandes lignes européennes qui supportent un fort volume de trafic "premium". La compagnie aérienne dispose actuellement de 19 Boeing 777-300R et commence à réceptionner ses Airbus A350-900 commandés fermes à 22 exemplaires. Le remplacement progressif des 18 A330ceo est à l'ordre du jour et celui des 777-300ER arrivera aussi. Cela fait d'Aeroflot un candidat logique pour le Boeing 777X et l'Airbus A350-1000. Le remplacement des A320/A321ceo est aussi dans les carnets du transporteur mais l'A320neo devra faire de la place au MC-21.

Boeing 737-800 et Airbus A320ceo à remplacer

La filiale Podeba sera la "Transavia" du groupe russe. Elle récupèrera à ce titre les Boeing 737-800 d'Aeroflot en 2021. Les appareils seront reconfigurés dans un aménagement cabine classe unique pour 189 passagers. A Podeba, l'occupation du segment "low cost low fare" sur le marché intérieur russe avec l'objectif d'un trafic de 55 à 65 millions de passagers à l'horizon 2028 et des tarifs en baisse de 30 % pour favoriser l'accès au transport aérien des citoyens russes. Avec là aussi, un marché de remplacement à terme mais aussi de croissance flotte car Podeba peut aussi occuper le segment low cost sur les destinations entre la Russie et l'international.

Enfin, l'autre filiale Rossiya sera dédiée au marché intérieur russe, en incluant les lignes de "service public" aux tarifs plafonnés mais subventionnés. Sa flotte sera composée d'avions de fabrication russe.