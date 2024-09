AEROCheck, la réponse à la prévention du risque amiante dans les aéronefs

Une obligation de recherche de présence d’amiante sur les aéronefs de plus de 5,7 t

Démarche jusqu’ici volontaire, les donneurs d’ordres, les propriétaires et les exploitants d’aéronefs doivent se conformer à la réglementation fixée notamment par l’arrêté du 24 décembre 2020. Depuis le 1er janvier 2023, les aéronefs de plus de 5,7 tonnes sont soumis à une obligation de rechercher la présence d’amiante préalablement à toute intervention sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles d’exposer des travailleurs à l’amiante.

L'amiante a été employée partout et pour tout

Au cours du XXème siècle, l’amiante a malheureusement été considérée comme un matériau miracle du fait de ses propriétés isolantes tant thermiques qu’acoustiques, mais aussi comme étant très résistant au feu. Associé à son faible coût d’extraction, il y a eu un véritable croissance exponentielle de l’utilisation des fibres d’amiante dans tous les secteurs : bâtiment, industrie, ferroviaire, maritime… Le secteur aérospatial n'y a donc pas échappé. Interdit en France en 1997, la réglementation en matière de prévention des risques liés à l’amiante ne cesse d’évoluer et s’étendre.

En conformité avec la norme NF L 80-001

« Notre mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF L 80-001 de mars 2020 : Série aérospatiale — Repérage avant travaux de l’amiante dans les aéronefs — Mission et Méthodologie. Ce document défini le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation des missions de repérage d’amiante avant réalisation de travaux » précise Jérôme Dalla Valle, Responsable Technique de BTP Diagnostics. Beaucoup de pièces ou de systèmes, voire d'éléments de systèmes ou d'équipements sont concernés. Figurent entre autres les calorifuges et calorifugeages la tuyauterie marouflée, mais également les joints, les tresses, les soufflets, manchons, fourreaux isolants, les disques ou patins de friction et autres garnitures, les cloisons pare-feu, les colles et adhésifs, les mastics et autres matériaux isolants.