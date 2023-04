Aero a mené avec succès les essais d'armement de base du L-39NG

70 bombes larguées

Au cours d'une série de tests que le nouvel avion à réaction L-39NG d'Aero [Vodchody] a passé avec succès, les ingénieurs et les pilotes ont testé l'utilisation d'armes. Ils ont tiré 230 missiles et largué près de 70 bombes pour tester les effets sur le turboréacteur, le largage d'urgence et la précision des tirs. Les essais ont été couronnés de succès. Il s'agit de l'un des nombreux tests auxquels le nouvel avion d'Aero a été soumis. L'avion peut transporter des systèmes d'armes et/ou armements orientaux et occidentaux ainsi que le système avionique correspondant. La phase d'essai de l'armement oriental du L-39NG s'est déroulée sur le territoire hongrois, l'avion opérant depuis la base aérienne de Pápa et utilisant le polygone de tir près de Veszprem.

Gamme d'armements orientaux et occidentaux

"Les résultats des essais ont été concluants. Il s'agissait d'une série de tests des armes de base que le L-39NG peut utiliser. Toutefois, nous envisageons d'ajouter une gamme d'armes supplémentaires en fonction des besoins spécifiques des clients. L'avion peut transporter à la fois des armements orientaux et occidentaux et peut également être équipé d'une avionique occidentale et orientale", a déclaré Petr Jinda, vice-président exécutif et directeur du développement d'Aero.

230 missiles S-5, 42 bombes P-50-75 et 24 bombes OFAB-100-120

Les essais d'armement, divisés en trois phases, ont débuté le 13 février. La première partie visait à déterminer l'effet du tir de missiles sur les performances du moteur, suivie par des largages de charge d'urgence et la troisième phase consistait à bombarder et à tirer des missiles pour vérifier la précision. Tous les essais d'armes ont répondu aux attentes. Plus précisément, les concepteurs et les pilotes ont testé le tir de missiles S-5 à partir de blocs de missiles UB-16 et leur effet sur le fonctionnement des moteurs. Ils ont également testé les largages d'urgence de bombes, les réservoirs de carburant aériens et les blocs de missiles. Au cours des essais, les pilotes ont tiré un total de 230 missiles S-5 et largué 42 bombes P-50-75 et 24 bombes OFAB-100-120.

300 paramètres de vol enregistrés

L'avion est équipé d'un système de mesure qui enregistre environ 300 paramètres de vol. Des enregistrements vidéo sont également utilisés pour évaluer la réussite des essais. Un enregistreur vidéo numérique est installé dans l'avion et l'affichage tête haute (HUD) du pilote est également enregistré. Pour les prises de vue, Aero utilise un avion compagnon à partir duquel un caméraman filme le déroulement des essais depuis la cabine arrière. L'avion L-39NG abrite ensuite 5 caméras supplémentaires qui enregistrent les essais sous différents angles. 2 drones équipés de caméras ont été utilisés pour détecter l'impact exact des armes dans la zone cible. Tous les enregistrements et mesures sont précisément synchronisés dans le temps afin d'évaluer les résultats de chaque essai, de déterminer la précision des tirs et la trajectoire des charges larguées.