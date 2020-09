Aerion va passer aux essais en soufflerie à l'Onera Modane

Avec l'Onera à Modane

Aerion Supersonic fait un pas important vers l’examen préliminaire de conception (PDR) jalon que l'avionneur compte bien franchir en 2021. Le développement du jet d’affaires AS2 se poursuit avec des essais en soufflerie commençant en collaboration avec un acteur connu, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que de l’Onera et de ses souffleries à Modane Avrieux, en France.

En outre, Aerion a terminé la modélisation de la conception de l'AS2 grâce à l’utilisation d’outils d’optimisation aérodynamique développés par sa filiale, Aerion Technologies, à Palo Alto, en Californie. "Ces outils ont impliqué des milliers de points de données pour affiner la forme aérodynamique à un niveau élevé de fidélité et de détail", a déclaré la société. La combinaison de l’utilisation de cette modélisation avec des essais en soufflerie annulera la nécessité d’un avion démonstrateur dans les premiers stades du cycle de développement, a ajouté Aerion, disant qu’il accélérera le programme aux dernières étapes de validation.

Combinaison de logiciels CFD

« Notre processus d’optimisation de la conception d’Aerion Technologies est construit à partir d’une combinaison de logiciels CFD d’analyse développés par la NASA, d’outils commerciaux et de notre propre cadre interne », a déclaré Alex Egeler, directeur d’Aerion Technologies. « Ce cadre flexible nous permet de simuler des millions de scénarios de conception paramétrique dans le cloud et de déterminer des solutions robustes, le tout dans le monde virtuel à une vitesse jamais vue auparavant dans le développement des avions d’affaires. »

« Bien que l’apparition d’une technologie de modélisation informatique de plus en plus sophistiquée ait grandement amélioré la conception aérospatiale, les essais en soufflerie demeurent un élément clé du cycle de développement », déclare Robert (Bob) Lewis, directeur de l’évaluation et des essais système d’Aerion. « Certains aspects de la conception des aéronefs demeurent difficiles à modéliser virtuellement et nécessitent toujours une validation par des essais en soufflerie. Nous travaillons avec les meilleurs constructeurs de modèles de soufflerie au monde et les leaders mondiaux de la technologie des souffleries pour valider nos résultats virtuels et nous assurer que la conception de l’AS2 dépasse les attentes.

Carburant 100% synthétique

La volonté d'Aerion de parvenir à un voyage point à point plus rapide commence par le lancement du jet d’affaires supersonique AS2 dont la production doit être lancée en 2023. Conçu pour être respectueux de l’environnement dès le premier vol, l’AS2 est le premier avion supersonique conçu pour utiliser un carburant 100% synthétique et atteindre des vitesses supersoniques sans avoir besoin d’un post-combustion.

La fabrication de 300 avions AS2 est prévue pour la première décennie de production. L’AS2 sera le premier avion à être assemblé au nouveau siège mondial de la compagnie à Melbourne, en Floride - Aerion Park. Le développement à la fine pointe de la technologie – alimenté par l’énergie propre – intégrera les opérations du siège social ainsi qu’un campus intégré pour la recherche, la conception, la construction et la maintenance des avions supersoniques de l’entreprise.