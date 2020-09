Aerion choisit BAE Systems pour les CDVE de son AS2

CDVE signées BAE Systems

Aerion Supersonic, le constructeur du jet d'affaires supersonique AS2, a choisi BAE Systems pour fournir le système de commande de vol électrique (CDVE) pour son jet d’affaires qui évoluera à une vitesse de Mach 1,4. Ainsi BAE Systems concevra, développera et intégrera un système fly-by-wire sur l'appareil.

40 ans d'expérience

En sélectionnant BAE, Aerion a opté pour un fournisseur avec plus de 40 ans de développement et d’intégration de systèmes fly-by-wire. « Nous combinons des décennies d’expertise et des progrès pour fournir des technologies de contrôle discriminantes qui permettront l’avenir du vol supersonique », a déclaré Ehtisham Siddiqui, vice-président et directeur général de Controls and Avionics Solutions chez BAE Systems.

Un premier vol en 2025

BAE fait partie d’une base de fournisseurs qui comprend également des entreprises telles que GE Aviation (moteurs), Spirit AeroSystems (structures) et Honeywell Aerospace (avionique et connectivité) ainsi que Liebherr. Le contrat est le dernier d’une série d’avancées récentes de l’AS2, y compris les progrès de l’avionique et des systèmes de connectivité et le lancement d’essais en soufflerie à Modane, avec le concours de l'Onera. Cette activité intervient alors qu’Aerion se prépare à commencer la production en 2023 et faire voler l’appareil en 2025.