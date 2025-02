Aeralis développe un avion d'entraînement modulaire destiné aux armées de l'Air

Une filiale française et un avion d'entraînement modulable

Aeralis, société œuvrant dans la conception d’avions à réaction légers modulaires, inaugure sa filiale Aeralis France, en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux. L'entreprise a pour projet un avion conçu pour être hautement adaptable, évolutif et économique, capable d'épouser toutes les configurations rencontrées en combat, pour répondre aux différentes exigences d’entraînements avancés, de Red Air (mission consistant à jouer la flotte ennemie dans le cadre d'un entraînement) ou de maintien de qualification pour les pilotes.

Un protocole d'accord signé avec Babcock France

Cette nouvelle étape pour la société en France s’inscrit dans la lignée du protocole d’accord signé par Aeralis en septembre 2023 avec Babcock France et du protocole d’accord signé en avril 2023 avec la société française SDTS, fournisseur de services de Red Air. Aeralis propose une offre et un modèle d’affaires nouveaux et innovants aux armées de l’Air en permettant d’accéder à une prestation de service adaptée à chaque situation grâce à un système d’avion modulable sans avoir à supporter les coûts d’investissement et de détention, tout en garantissant les possibilités d’évolution de l’avion grâce à un modèle de développement en spirale. Aeralis permet ainsi aux prestataires de services aéronautiques d’offrir une solution véritablement universelle et un budget maîtrisé à l’utilisateur final.

L’ambition de devenir un partenaire des programmes militaires en Europe



S’appuyant sur une longue histoire de collaboration entre le Royaume-Uni et la France – illustrée par des programmes comme l’avion d’entraînement et d’attaque au sol Jaguar et l’hélicoptère Puma – et le traité de Lancaster House, Aeralis France a l’ambition de devenir un partenaire de référence des programmes militaires en Europe. Aeralis établit les bases d’une coopération franco-britannique dans le but de développer son programme pour l’Europe et l’international. L’avion à réaction modulaire d’Aeralis veut révolutionner l’aviation militaire. Conçu par ordinateur, il intègre une avionique à architecture ouverte et un fuselage commun avec différentes ailes et nacelles moteur.

Développement d’une solution souveraine

La création d’Aeralis France souligne l’engagement d’Aeralis d’offrir à l’écosystème industriel aéronautique français la possibilité de travailler avec un organisme de conception française reconnue par l'EASA pour le développement d’une solution souveraine, répondant aux besoins spécifiques de l’armée de l’Air et de l’Espace.

Grâce à sa filiale française, Aeralis travaillera directement avec l’Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) dans l’objectif de développer un programme bénéficiant du certificat de navigabilité civil à travers toute l’Europe. Aeralis France permettra, enfin, de s’assurer qu’un avion véritablement interopérable soit développé non seulement en France mais aussi dans toute l'Europe et qui réponde au besoin d'interopérabilité au sein de l'Alliance alors que l'OTAN recherche des solutions qui permettent d'élargir l'échelle des opérations conjointes.