Aer Lingus va lancer ses premières lignes transatlantiques en juillet

La crise du transport aérien mais les choses bougent déjà sur certains axes traditionnellement rémunérateurs. La compagnie irlandaise Aer Lingus a annoncé qu'elle allait lancer pour la première fois des lignes transatlantiques. A partir du 29 juillet, le transporteur ouvrira un service quotidien entre Manchester et New York JFK en Airbus A321 LR et cinq vols par semaine vers Orlando en Airbus A330-300. Les vols vers la Barbade devraient être lancés à partir du 20 octobre et seront aussi exploités en Airbus A330-300, à raison de trois fréquences par semaine. La compagnie annonce aussi des vols au départ de Manchester vers Boston à partir de l'été 2020, mais rien n'est encore précisé sur les fréquences.

En concurrence avec Virgin Atlantic

Pour opérer ces lignes transatlantiques, la compagnie irlandaise a créé une nouvelle filiale, Aer Lingus UK, mais les liaisons seront opérées sous le nom d'Aer Lingus, avec code EI. Aer Lingus est déjà présente depuis longtemps à Manchester avec des vols vers Dublin, Belfast et Cork. Sur les liaisons transatlantiques, Aer Lingus sera en concurrence directe avec Virgin Atlantic vers New York JFK, Orlando et la Barbade, et avec TUI Airways, qui opère l'été vers Orlando. Avant la crise, United Airlines opérait aussi la liaison Manchester-New York/Newark mais la ligne a été suspendue depuis le mars 2020.