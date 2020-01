Aegean établit un nouveau record de trafic

Aegean Airlines a le vent en poupe. La compagnie grecque vient d’annoncer qu’elle avait établi un trafic record de près de 15 millions de passagers en 2019, soit 1 million de plus que sur l’année 2018 (+7%). Au total, Aegean Airlines et Olympic Air (rachetée le 22 octobre 2012) ont proposé un total de capacités de 17,85 millions de sièges.

Le réseau international est toujours le moteur de croissance de la compagnie avec 8,7 millions de passagers, soit une augmentation de 11% par rapport à 2018. Cette augmentation se retrouve à la fois depuis le hub d’Athènes (+11%) ainsi que sur les vols opérés sur les bases régionales de Thessalonique, Heraklion, la Canée, Rhodes et Kalamata (+8%).

Le trafic domestique a également enregistré une augmentation de 3%, malgré la charge importante représentée par la TVA passagers, qui s’est stabilisée à 24% depuis 2016. Aegean Airlines a également atteint un nouveau taux de remplissage de 84,8%, en amélioration de près de 1 point par rapport à 2018.

En 2020, la compagnie desservira 155 destinations (32 domestiques et 123 internationales) dans 44 pays, opérant l’une des plus jeunes flottes d’Europe avec 65 appareils. Depuis la France, elle opère jusqu’à 89 vols directs par semaine depuis 12 villes françaises (Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Bâle-Mulhouse, Nantes, Nice, Paris, Toulouse) vers cinq destinations grecques (Athènes, Heraklion, Kalamata, Rhodes et Thessalonique). Pour rappel, Aegean Airlines a investi 6 milliards de dollars (au prix catalogue) dans une commande de 46 appareils de la famille A320neo qui devraient arriver en flotte d’ici à fin 2024.