AEGEAN prend livraison d'un nouvel ATR 72-600 et en commande deux supplémentaires

Dans le cadre du renouvellement de la flotte de sa filiale régionale Olympic Air, AEGEAN vient de prendre livraison d'un tout nouvel ATR 72-600, et a dans le même temps pris une commande de deux turbopropulseurs supplémentaires qui devraient être livrés pour décembre 2026.

Renforcer la connectivité régionale

Olympic Air opère ses turbopropulseurs sur des liaisons domestiques en Grèce et vers des destinations internationales proches et dispose actuellement d'une flotte de 15 ATR (12 ATR 72-600 et trois ATR 42-600). Michalis Kouveliotis, directeur général adjoint d’AEGEAN Airlines, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir ce nouvel ATR 72-600 dans notre flotte et attendons avec impatience l’arrivée de deux autres appareils d’ici décembre 2026. Ces commandes reflètent l’engagement continu d’AEGEAN et d’Olympic Air en faveur du renouvellement de notre flotte, de son efficacité opérationnelle et de sa durabilité. Nous restons convaincus que les avions de dernière génération d’ATR nous permettront de renforcer encore la connectivité en Grèce, tout en continuant à offrir un service de qualité à nos passagers et à réduire notre empreinte environnementale. »