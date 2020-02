Aegean Airlines a reçu son premier A320neo

C'est sous les lasers d'un méga show que la compagnie grecque Aegean Airlines a reçu à Athènes le 13 février son premier A320neo, via le loueur Aviation Capital Group (ACG) et équipé de moteurs Pratt&Whitney GTF.

"Nous sommes très heureux d'avoir pris livraison de notre premier A320neo motorisé par les GTF, le premier d'un total de 46 qui seront livrés dans les cinq ans et ouvriront pour nous une nouvelle ère", s'est réjoui Eftichios Vassilakis, président d'AEGEAN Airlines. "Les économies de carburant et les réductions d'émissions de CO2 permises par les moteurs GTF vont améliorer notre compétitivité et notre capacité à ouvrir de nouvelles destinations bénéficiera à nos passagers et au tourisme grec en général". AEGEAN Airlines dessert depuis Athènes 155 destinations vers 44 pays.

A noter que la compagnie aérienne a déjà annoncé avoir posé une option pour 12 appareils par rapport à la commande initiale, soit un total de 58 avions. Il s'agit du plus important investissement privé en Grèce, évalué entre 2,5 et 3 milliards de dollars.

S'il a dévoilé un seul appareil avec la nouvelle livrée, c'est trois appareils A320neo que la compagnie vient en fait de recevoir. Elle en recevra trois autres d'ici juillet 2020, augmentant ainsi sa flotte à 65 appareils. Le premier Airbus A320neo opère son premier vol le 14 février entre Athènes et Munich.