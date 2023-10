AEGEAN accroît fortement son programme de vols pour l'hiver

La compagnie grecque AEGEAN présente pour sa saison hiver un programme de vols très étoffé. Le transporteur hellene lance sept nouvelle routes au départ d'Athènes vers les Emirats (Dubaï), l'Egypte (Louxor, Sharm El Sheikh), l'Autriche (Innsbrück), la Moldavie (Chisinau), la Slovaquie (Bratislava) et l'Azerbaïdjan (Bakou) et deux routes au départ de Thessalonique (Le Caire et Barcelone). A ces neuf routes inédites, il faut rajouter sept liaisons lancées au départ d'Athènes durant l'été et qui sont prolongées pour la saison hiver (Bristol, Birmingham, Malaga, Bilbao, Tallin, Riga et Tunis).

Croissance de 30% du trafic sur les sept premiers mois de l'année

Le programme hiver renforcé d'AEGEAN s'inscrit dans le cadre d'un trafic passagers en forte augmentation sur la première partie de l'année. De janvier à septembre 2023, AEGEAN a transporté plus de 11,9 millions de passagers (dont 7,1 sur le réseau international), soit une croissance de 30% par rapport à la même période de l'année précédente. Au troisième trimestre de l'année (juillet à septembre), la compagnie a transporté 5,3 millions de passagers, avec une augmentation de 17% sur le trafic domestique et de 18% sur le réseau international.

AEGEAN propose jusqu'à 95 vols directs par semaine au départ de 10 villes françaises (Bordeaux, Brest, Deauville, Strasbourg, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris et Toulouse) vers sept destinations grecques (Athènes, Corfou, Heraklion, Kalamata, Mykonos, Rhodes et Thessalonique). Elle opère une flotte de 64 appareils, notamment des Airbus A320neo et A321neo.