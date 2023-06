ACI Europe réaffirme son engagement pour le "net zéro" en 2050

Quatre ans après après que ACI Europe ait rendu publique une résolution visant à atteindre le "net zéro" à l'horizon 2050 lors de son 29eme Congrès annuel et Assemblée Générale le 26 juin 2019, la branche européenne du Conseil International des Aéroports (ACI) a réaffirmé cette résolution lors de la tenue le 27 juin dernier de son 33eme Congrès annuel et de son Assemblée Générale.

132 plateformes seront neutres en carbone d'ici 2030

A présent, un total de 324 aéroports dans 38 pays européens se sont engagés pour cette objectif de "net zéro", qui représentent 76% du trafic passagers du continent. Depuis le dernier décompte, datant de juin 2022, 57 aéroports ont signé la résolution d'ACI Europe. 48 aéroports ont même avancé la date d'objectif d'atteinte du "net zéro". 132 plateformes aéroportuaires européennes se sont à présent engagées à atteindre le "net zéro" à l'horizon 2030 ou même avant. Ce groupe d'aéroports comprend notamment : Swedavia AB (10 aéroports en Suède, qui sont neutres en carbone depuis 2020), ANA - Aeroportos de Portugal/VINCI Airports (Beja, Madeira, Ponta Delgada, qui visent la neutralité cette année), l'aéroport de Toulon-Hyères (VINCI Airports, 2023), l'aéroport international d'Athènes et Finavia Corporation (20 aéroports en Finlande) qui visent 2025, Aéroports de Lyon et Aéroport de Porto Santo (2026), Aéroport de la Réunion Roland-Garros (2028), Port of Jersey Airport and Harbours Group (2029). Enfin, la liste des aéroports suivants prévoient d'atteindre la neutralité carbone en 2030 : Aarhus Airport, Aéroport de Marseille-Provence, Aeroporti di Roma (deux aéroports en Italie), Aeroporto Guglielmo Marconi de Bologne, Aéroports de Lyon (Lyon-Bron), Aeroportos de Portugal/VINCI Airports (six aéroports au Portugal, dont Lisbonne), Avinor (44 aéroports en Norvège), Billund Airport, Bristol International Airport, Brussels Airport Company, Brussels South Charleroi Airport, Copenhagen Airports, Edinburgh Airport, Eindhoven Airport, EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg, Farnborough Airport, Flughafen Memmingen, Gatwick Airport (VINCI Airports), Groningen Airport Elde, Groupe ADP (Orly et le Bourget), Isavia (aéroports islandais), Leeds Bradford International, London City Airport, Port Lotniczy Lodz, Rotterdam The Hague Airport, Royal Schiphol Group, SEA Aeroporti di Milano Linate et Malpensa, SAVE (Aéroport de Venise), Société Aéroports de la Côte d'Azur (3 aéroports en France), Société de l'Aéroport de Luxembourg, Tallinn Airport, TORP Sandefjord Airport, VINCI Airports (neuf aéroports en France donc Nantes-Atlantique).

Une feuille de route pour atteindre la neutralité

La réaffirmation de la Résolution d'ACI Europe implique à présent que les aéroports qui s'engagent dans l'objectif de "net zéro" pour 2050, mettent en place dans l'année une feuille de route pour y parvenir.