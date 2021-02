ACI Europe exhorte les gouvernements à relancer les voyages et le tourisme en Europe

"Tourism Manifesto", c'est l'initiative qui mobilise 60 organisations européennes du voyage, du tourisme et du transport aérien, dont ACI Europe, Airlines for Europe (A4E) et l'ACA (Airline Catering Association) pour que les gouvernements européens mette sans tarder en place un plan pour rouvrir les voyages et le tourisme en Europe et restaurer la liberté de mouvement, de manière à préparer la saison estivale.

Coordination et harmonisation

Pour ce faire, ACI Europe et les autres membres de ce manifeste ont adressé une liste de recommandations aux Etats membres de l'Union européenne. Les signataires du manifeste demande d'abord la création d'une "Task Force" pour restaurer la liberté de mouvement en Europe, et développer et mettre en oeuvre un plan de redémarrage des voyages en Europe. Par ailleurs, les signataires appellent à une coordination plus efficace et renforcée pour les restrictions aux voyages pour faciliter un redémarrage du tourisme et des voyages en Europe, pour permettre aussi une meilleur prévisibilité pour les voyageurs, ainsi que les opérateurs du voyage. Ils appellent aussi les gouvernements à s'assurer d'une capacité suffisante de tests abordables et à mettre en place une reconnaissance mutuelle, ainsi qu'à valider l'utilisation de tests antigéniques et d'autres tests rapides pour faciliter les déplacements. Enfin, les signataires exhortent les gouvernements à se mettre d'accord sur les "certificats sanitaires numériques" ("E-health certificates") pour éviter d'avoir 27 certificats ou "passeports sanitaires" différents. Selon les signataires, la vaccination ou les certificats de vaccination ne devraient pas être obligatoires pour pouvoir voyager (au moins tant que les vaccins ne sont pas plus accessibles), mais les voyageurs vaccinés ou pouvant attester de leur immunité devraient pouvoir être exemptés des interdictions d'entrées, des tests et des périodes de quarantaines. Enfin, ACI Europe et les autres membres de l'initiative rappellent que dès que la situation sanitaire le permet il est crucial de relancer très vite les activités de tourisme et de loisirs.

Le trafic aérien toujours fortement touché en Europe

ACI Europe rappelle que sur les deux premières semaines de février, le trafic aérien des zones UE, Suisse, UK et de l'EEA (Espace économique européen) est à -89% par rapport à la même période de 2020. Comparativement, les pays européens hors UE (Albanie, Arménie, Belarus, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Israel, Kosovo, Macédoine du Nord, Montenegro, Russie, Serbie, Turquie) connaissent une nette amélioration. Le trafic aérien, qui était à -60% au début du mois de janvier, est remonté à -55% par rapport à 2020 sur les deux premières semaines de février. Globalement, alors que le trafic global européen était en baisse de 70% sur l'ensemble de l'année 2020, il est en recul de 83% à la mi-février. Les aéroports européens ont déjà perdu 182 millions de passagers depuis le début de l'année, dont 157 pour les seuls aéroports de l'Union Européenne, la Suisse, l'UK et l'EEA.