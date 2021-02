ACI Europe : 1,72 milliard de passagers en moins dans les aéroports européens en 2020

Sous l'impact de la crise du transport aérien liée à la pandémie du coronavirus, les niveaux du trafic aéroportuaire européen ont reculé de plus de 25 ans. "Avec seulement 728 millions de passagers en 2020 comparativement à 2,4 milliards de passagers l'année précédente, les aéroports européens sont revenus au niveau de trafic de 1995", a commenté Olivier Jankovec, directeur général de ACI Europe (la branche européenne du Conseil internationale des Aéroports). "Aucune industrie ne peut supporter à elle seule un tel choc. Alors que certains Etats ont commencé à soutenir financièrement leurs aéroports, seulement 2,2 milliards d'euros ont été mobilisés dans ce but en Europe. C'est moins de 8% de la totalité des revenus perdus par les aéroports l'année dernière".

250 millions de passagers en moins dans le top 5 européen

Les aéroports internes à l'Union européenne (-73% et 1,32 milliard de passagers en moins) ont été plus fortement touchés que les plateformes européennes hors UE (-61,9% et 400 millions de passagers perdus). Cette différence vient de la résilience plus rapide des marchés domestiques en Russie et en Turquie et s'explique aussi par des confinements et des restrictions de voyages moins serrées que dans l'Union européenne. Dans le top 5 des aéroports européens, c'est Francfort qui a subi la chute de trafic la plus importante (-73,4%), suivi par Londres-Heathrow (-72,7%), Amsterdam-Schiphol (-70,9%), Paris CDG (-70,8%) et Istanbul (-59,6%). Au total, c'est 250 millions de passagers qui ont été perdu globalement par ces cinq aéroports en 2020.

Les aéroports de fret relèvent la tête

Concernant le fret, l'activité est en retrait de 11,8% en 2020 comparativement à l'année précédente, avec une chute plus importante pour les aéroports de l'Union européenne (-12,1%), comparativement aux aéroports non UE (-9,9%). Le trafic de fret a entamé sa convalescence à la fin du mois de septembre avec une activité pour le mois de décembre similaire à celle de décembre 2019. Parmi les dix premiers aéroports de fret, les volumes ont même fini en augmentation pour Liège (+23%), Leipzig-Halle (+12%), Luxembourg (+6%) et Cologne-Bonn (+5%).