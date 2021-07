Achats avions : vague de renouvellement en Europe

Jet2.com veut 50 moyen-courriers

La compagnie aérienne britannique à bas coûts dispose de deux Boeing 757-200 (quatre autres sont immobilisés) et de 73 Boeing 737-800 qu'elle souhaite désormais remplacer. Les premiers ont dépassé les 30 ans de vie commerciale tandis que les seconds affichent un âge moyen relativement jeune : 12 ans. Pour autant, Jet2.com veut lancer leur renouvellement et a mis Airbus et Boeing en concurrence pour l'acquisition de 50 moyen-courriers. Le facteur qui pourrait faire pencher la balance en faveur d'Airbus est l'A321LR ou l'A321XLR.

Airbus vs Boeing chez ATI

Du côté d'ATI pour Italia Transporto Aero, la compagnie aérienne qui succède à Alitalia mise en faillite, les besoins portent sur 81 avions avec des livraisons sur quatre ans et débutant en 2022. ATI a récupéré une partie du parc d'Alitalia, soit 45 moyen-courriers et sept gros-porteurs. Au moment de la faillite d'Alitalia, cette dernière comptait au registre 68 appareils de la famille A320 de première génération, quatorze A330ceo et 12 Boeing 777. Airbus aurait une petite longueur d'avance sur Boeing, la liste des courses d'ATI portant sur 12 A220, 40 A320neo, 5 A321neo et 23 A330neo ou A350-900.

Air France-KLM veut renouveler 160 Boeing 737

Après une première commande de 60 Airbus A220-300 fermes assortis de 60 options pour remplacer les A318 et A319 d'Airbus, Air France-KLM veut aussi remplacer les Boeing 737-800 de KLM et de ses filiales à bas coûts Transavia. L'appel d'offres porte sur un total de 160 moyen-courriers. Le calendrier de livraisons est moins serré que celui d'ATI mais l'effet taxe progressive sur le jet-fuel sur les vols intra-européens est clairement un accélérateur.

Les 200 Boeing 737 MAX du groupe IAG attendent toujours

Avec les besoins d'Air France-KLM, d'ATI et de Jet2.com, les commandes à venir frôlent les 300 unités. Sans oublier les 200 Boeing 737 MAX sur lesquels s'était engagé le groupe IAG (British Airways, Iberia, Vueling,....) pendant l'édition 2019 du Salon du Bourget et donc avant le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Depuis, plus de nouvelles et les 200 Boeing 737 MAX attendent toujours.