Accord de coopération dans la maintenance prédicitive entre Liebherr et Asia Digital Engineering

Algorithmes de maintenance prédictive

Liebherr-Aerospace et Asia Digital Engineering (ADE) ont signé un accord de coopération lors du salon MRO Asia-Pacific 2024. Grâce à cette collaboration, ADE bénéficiera de l’ensemble des algorithmes de maintenance prédictive de Liebherr-Aerospace et d’autres applications de suivi des tendances. Associés à un support technique, les algorithmes et applications amélioreront la maintenance de l’ensemble des produits Liebherr, c’est-à-dire des composants de systèmes d’air et de commandes de vol des avions Airbus A320 et A321.

ELEVADE

ELEVADE, la plateforme numérique de gestion de flotte d’ADE, est le premier système de maintenance prédictive pour les avions disponible sur le marché asiatique. Conçu comme un écosystème complet, il rationalise la surveillance en temps réel de l’état des aéronefs. Il englobe une vaste flotte d’avions Airbus et sera alimenté en continu par les prédicteurs de gestion d’état de Liebherr-Aerospace, qui sont adaptés aux produits conçus par l’équipementier européen. L’outil permet de gérer et de surveiller l’état des avions et gère, analyse et prédit les problèmes en temps réel.

Des solutions numériques nouvelles

« Cette collaboration avec ADE montre que le secteur aéronautique a de plus en plus besoin de solutions numériques nouvelles, que nous sommes en mesure de concevoir », a déclaré Alex Vlielander, Chief Customer Officer de Liebherr-Aerospace & Transportation SAS. « Ces nouveaux prédicteurs basés sur notre grande expérience de la fabrication d’équipements d’origine et du service client s’intégreront parfaitement à l’offre actuelle d’ADE et contribueront aux performances de la flotte », ajoute-t-il.