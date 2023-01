Accord ciel ouvert Union Européenne-Qatar : la FNAM appelle à la transparence

En mars 2019, les termes d'un accord aérien entre l'Union européenne et le Qatar avait été agréé entre la Commission européenne et le Qatar sur le fondement d'un mandat confié par les Etats membres et visant en particulier à s'assurer de la mise en oeuvre d'une concurrence équitable entre les transporteurs européens et la compagnie nationale du Qatar. La signature et l'entrée en vigueur de cet accord avaient été, sur le plan institutionnel, repoussées dans le temps en raison notamment des problématiques liées au Brexit et à la situation particulière de Gibraltar.

Un projet d'accord en 2019

La FNAM (Fédération nationale de l'Aviation et de ses Métiers), ainsi qu’un certain nombre de transporteurs européens et d’organisations syndicales, ont régulièrement alerté sur le fait que les dispositions du projet d’accord, non signé en 2019, se devaient d’être revues à l’aune des changements majeurs de circonstances intervenus, et ce afin de tenir compte de l’état du secteur aérien après la crise COVID, des nouvelles ambitions environnementales affichées par l’Union européenne et surtout de l’absence totale d’information sur les subventions versées au profit de Qatar Airways.

Malgré ces changements significatifs de circonstance, les institutions européennes ont, en juin 2021 et en pleine crise du COVID, pris la décision de signer et d’appliquer de manière provisoire l’accord aérien entre l’Union européenne et le Qatar sans essayer d’aucune manière d’en renégocier les termes.

Les syndicats aériens vent debout contre l'accord UE-Qatar

A l'époque, les syndicats de pilotes (SNPL, Alter, Spaf), de personnels au sol (FO, CGT, CFDT, CFE-CGC, Unsa, CFTC) et des personnels navigants commerciaux (UNPNC, Unac, SNPNC et SNGAF) avaient adressés une lettre aux députés français où ils dénonçaient un accord "complètement déséquilibré". "C'est un accord déséquilibré, très largement favorable aux intérêts qataris. Les opportunités de marché au Qatar sont nettement inférieures à celles qu'offre le marché français. Il n'y a aucune comparaison possible. Et si nous devons pousser cette comparaison à l'Europe entière, l'argument du déséquilibre est incontestable !", avaient déclaré les syndicats dans leur lettre aux députés.

Une vérification du processus de signature nécessaire selon la FNAM

Compte tenu des informations récentes relatives à des soupçons de corruption impliquant le Qatar, la FNAM considère qu’il appartient de manière urgente aux institutions européennes de vérifier dans quelles conditions le processus de signature de l’accord a été conduit en 2021 alors que de nombreuses voix s’élevaient dans le secteur aérien pour demander une adaptation de l’accord aux nouvelles réalités du secteur.

La FNAM souligne que l’accord avec le Qatar ne s’applique aujourd’hui qu’à titre provisoire et reste soumis à une approbation par le Parlement européen et à un processus de ratification dans les États membres qui se devront de prendre en compte les circonstances entourant la négociation mais également les ambitions limitées du texte sur les aspects notamment environnementaux et sociaux.