Absolut Sensing choisit Kongsberg Nanoavionics pour son satellite de démonstration

Le contrat prévoit notamment la fourniture d’une plateforme cubesat 16u

Absolut Sensing, filiale du groupe Absolut spécialisée dans la mesure satellitaire des gaz à effet de serre (GES), franchit une nouvelle étape en sélectionnant Kongsberg Nanoavionics (NanoAvionics), basé en Lituanie, comme constructeur de son satellite de démonstration GEN1, après un rigoureux processus de sélection. Le contrat prévoit la fourniture d’une plateforme cubesat 16u, ainsi qu’un support pour les campagnes de test, le lancement et les opérations. Lancement prévu au premier semestre 2024. La constellation satellitaire GESat a pour objectif de fournir aux pouvoirs publics et aux industriels un moyen de contrôler et diminuer la pollution émanant de l’activité humaine.

Lancement en 2025 d’une première flotte de 12 satellites

Prévu en trois phases, le plan de déploiement de la constellation prévoit le lancement en 2025 d’une première flotte de 12 satellites dédiée à la mesure des émissions de méthane (CH4). Cela sera suivi en 2026 du lancement d’une flotte de 6 satellites supplémentaires qui permettra la mesure de la pollution de dioxyde de carbone (CO2), puis d’ici à 2027 d’une dernière de 6 satellites pour la mesure du protoxyde d'azote (N2O), portant à 24 le nombre total de la constellation satellitaire de mesure locale GES la plus sophistiquée au monde. Ces satellites embarquerons une intelligence artificielle permettant la détection autonome quasi-temps réel d’émissions de polluants.

Valider le concept instrumental et la chaine de traitement de donnée associée

Tristan LAURENT, co-fondateur et Directeur Général d’Absolut Sensing explique : « Ce satellite de démonstration va nous permettre de valider notre concept instrumental et la chaine de traitement de donnée associée. Nanoavionics est reconnu pour la fiabilité de ses plateformes cubesat et nous nous réjouissons de travailler avec eux jusqu’au lancement en orbite début 2024 ». Vytenis J. BUZAS, co-fondateur et Directeur Général de NanoAvonics, commente : « Il est maintenant clair que la France est déterminée à devenir un acteur majeur dans la filière du “Newspace". La mission d’Absolut Sensing de surveiller et mesurer les émissions de gaz à effet de serre est un parfait exemple d’innovation Newspace. Je suis fier que Nanoavionics ait été sélectionné pour la qualité de notre technologie satellitaire, et me réjouis à la

perspective de permettre aux organisations françaises à atteindre leurs objectifs de fourniture de service » . La sélection du constructeur des micro-satellites opérationnels de la constellation et du partenaire de lancement n’a pas encore été faite.