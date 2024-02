AAI : essai du programme d'inspection par drones autonomes de l'USAF sur un C-5M Super Galaxy

Entretien vs temps

En plus de l'entretien quotidien après chaque vol, un avion doit, au bout d'un certain nombre d'heures de vol, subir une période d'immobilisation afin d'assurer un entretien plus poussé. S'il permet de remettre en état l'avion, c'est aussi une période critique pour appareil militaire car l'avion en question n'est plus disponible pour effectuer des missions mais doit, en termes de sécurité, absolument subir cet entretien poussé. De fait, le temps pour inspecter en profondeur l'avion est un facteur important et l'US Air Force (USAF) cherche à diminuer ce facteur temps... tout en augmentant l'efficacité de l'entretien.

Les drones comme solution