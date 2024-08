A l'ESTA, on apprend aussi à assembler un avion

A la fin de cette année devrait voler le Zenair CH 650 Ei assemblé par une trentaine d'élèves de l'Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires (ESTA), toutes promotions confondues. L'aboutissement d'un projet pédagogique mis en place dès le départ avec le partenariat de l'Ecole de l'Air et de l'Espace mais aussi de l'Armée de Terre. Retour sur un projet qui porte le nom d'un as de la Première Guerre mondiale, Marcel Haegelen.