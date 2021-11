A Dubai, Etihad Airways multiplie les initiatives environnementales

La compagnie d'Abu Dhabi, Etihad Airways, a profité de l'édition 2021 du salon aéronautique de Dubai pour finaliser plusieurs partenariats ayant trait à une meilleure prise en compte des problématiques environnementales. Symboliquement, la compagnie est d'ailleurs présente à Dubai avec son premier A350 arborant une livrée spéciale "UAE50", symbolisant le cinquantième anniversaire de la création de la fédération des Emirats Arabes Unis et l'objectif de la compagnie d'atteindre le niveau de zéro émissions de CO2 en 2050.

Protocoles d'accords avec Lufthansa Technik AG et SATAVIA

Dans le cadre du salon, Etihad a d'abord conclu un protocole d'accord avec Lufthansa Technik AG pour explorer la mise en place de nouvelles solutions digitales pour optimiser la gestion de la flotte et le management des opérations. Ces solutions incluent notamment l'utilisation de la suite digitale AVIATAR qui permet notamment l'accès à des données analytiques détaillées sur la consommation de carburant et à un planning automatisé de maintenance en ligne. La compagnie d'Abu Dhabi a aussi conclut un protocole d'accord avec la firme britannique SATAVIA visant à réduire l'empreinte carbone en travaillant sur l'optimisation des routes aériennes. Le partenariat avec SATAVIA permettrait de réduire la création de trainées de condensation qui entrent pour 60% dans l'impact de l'aviation générale sur le climat. SATAVIA était déjà partenaire du vol "EY20 Sustainable Flight" réalisé par Etihad Airways le 23 octobre 2021.

Projets locaux environnementaux

Etihad a aussi annoncé la conclusion d'un accord de développement de projet conjoint (JOP) avec Tadweer, pour des initiatives des transformation de déchets en carburant durable d'aviation. Le projet a pour but d'explorer les possibilités de transformation de déchets commerciaux, industriels et municipaux pour correspondre aux objectifs de la compagnie de participer au développement, à la production et à l'intégration de biocarburants dans l'ensemble de la chaîne de valeur de la région. Etihad envisage de recourir aux biocarburants pour 20% de ses besoins en carburant à l'horizon 2026. Enfin, la compagnie a aussi mis en place un partenariat avec The Storey Group pour développer des programmes de reboisement ou de conservation des mangroves, notamment à l'Abu Dhabi Jubail Mangrove Park.