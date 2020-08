"A cause de la crise du Covid-19, il y a aura une quantité importante de crédit carbone à compenser"

Pouvez-vous, en préambule, nous présenter EcoAct ?

EcoAct est une société de conseil sur les stratégies climatiques d'organisations publiques ou privées. Notre travail consiste à les accompagner dans la définition de leur stratégie climat avec la mesure de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), la définition et le suivi de plans de réduction de ces GES alignés avec les accords de Paris (accord international entré en vigueur le 4 novembre 2016 et prévoyant de maintenir d'ici 2100 le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 °C par rapport au niveau préindustriel, NDLR) et l'analyse de risques climatiques. Cela représente la moitié de notre activité. C'est une soixantaine de personnes à Paris, autant en Angleterre. Nous avons aussi des bureaux en Espagne, aux Etats-Unis et au Kenya. L'autre partie de notre activité concerne la compensation carbone et le développement de projets. Juste avant la crise sanitaire du Covid-19, nous avions d'ailleurs une forte demande du secteur aérien sur des schémas de compensation. Air France a ainsi compensé ses vols domestiques en partie avec nous, tout comme easyJet, les deux ayant maintenu leurs engagements malgré la crise. Il s'agit de démarches volontaires, n'entrant pas dans le cadre de Corsia, qui ne concerne que les vols internationaux. Cela permet de dégager plusieurs dizaines de millions d'euros pour financer des projets de préservation des forêts ou de développement local (restaurations de puits, diffusion de foyers de cuisson améliorés ou énergie renouvelable). On observe une démultiplication des marchés de compensation carbone volontaires et réglementaires dans le monde, dont Corsia fait partie. Il est parfois difficile de s'y retrouver pour une entreprise.

N'est-ce pas problématique pour le transport aérien qu'il y ait plusieurs marchés de compensation carbone qui s'ajoutent les uns aux autres, comme l'EU-ETS (Système communautaire d'échanges de quotas d'émissions, NDLR) en Europe ?

C'est un fait très important. Il y a des marchés de quotas réglementaires, comme l'EU-ETS mis en place en 2005 et qui pour l'aérien concerne seulement les vols intra-européens. L'aérien est donc concerné par le système de quotas carbone européen. Il va devoir s'aligner à partir de 2021 sur le même taux de réduction que les autres secteurs, car jusqu'à présent il avait bénéficié d'une certaine souplesse. On leur demandait seulement de réduire leurs émissions de 5 % d'ici 2030 par rapport à 2005 et cela va désormais devoir suivre la même courbe de réduction des GES que les autres secteurs (-2,2 % d'émissions de gaz à effet de serre par an, réduction qui risque d'augmenter encore dans le cadre des discussions actuelles autour du Green Deal, et de 2005 à 2030, on passe ainsi à -43 %, NDLR). Malgré le Covid, l'Union européenne devrait vouloir maintenir ce point. En parallèle, le système Corsia s'est développé et la Commission européenne a clairement énoncé que le secteur aérien ne sortirait pas du système d'échange de quotas EU-ETS et qu'il serait combiné au système Corsia. Sur un vol Paris-Berlin, une compagnie aérienne serait donc soumise aux EU-ETS et à Corsia.

