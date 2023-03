A Blagnac, le groupe Satys ouvre une nouvelle salle de peinture dédiée aux ATR

6ème salle de peinture

Satys Aerospace complète son dispositif industriel avec la mise en service sur son site de Blagnac près de Toulouse de sa 6ème salle de peinture. Le budget de cet investissement s’élève à onze millions d’euros. D’une superficie de deux mille mètres carrés et d’une hauteur totale de dix-huit mètres, la «LS 06 » permettra de peindre jusqu’à cinquante avions par an en 3x8 sept jours sur sept. Elle accueillera principalement des ATR, avions de transport régional turbopropulseurs de 48 et 78 places assemblés sur le site toulousain d’Airbus à Saint-Martin-du-Touch par le GIE réunissant Airbus et l’italien Leonardo.

850 avions à peindre

La nouvelle salle a permis l’embauche d’une vingtaine de personnes dont Satys a assuré la formation. Le groupe a veillé à la mise en œuvre de solutions ergonomiques sélectionnées dans le cadre d’une concertation avec ses équipes affectées à la peinture des avions. Satys Aerospace enregistre également une croissance soutenue de son activité « aftermarket » dédiée la repeinture des avions que lui confient les compagnies aériennes. Le groupe qui bénéficie de l’augmentation des cadences de production d’Airbus, prévoit de peindre cette année pas moins de huit cent cinquante exemplaires de monocouloirs et autres appareils, neufs et en exploitation.