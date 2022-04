83 lanceurs (dont 18 Ariane 6) pour la constellation Kuiper

Déploiement sur cinq ans

On savait depuis plusieurs années qu’Amazon de préparait sa propre mégaconstellation dédiée à l'internet par satellite, baptisée Kuiper, mais les détails du projet étaient rares.

Le 5 avril, à l’ouverture du 37e Space Symposium de Colorado Springs, dans le Colorado, le géant du commerce en ligne a fait sensation en annonçant quels opérateurs de lancement il avait retenus pour déployer les 3 236 satellites de son infrastructure… et le nombre de lancements associés à l’aide de lanceurs lourds.

Le New Glenn de Blue Origin, autre société fondée par Jeff Bezos, figure naturellement dans le lot, avec 12 missions fermes et 15 options supplémentaires.

Le Vulcan-Centaur d’United Launch Alliance se voit confier la plus grosse part du gâteau, avec pas moins de 38 missions.

Et Ariane 64, la version la plus puissante du futur cheval de bataille d’Arianespace, décroche un contrat « initial » de 18 missions, dont 16 avec de nouveaux propulseurs d’appoint P120C+, encore plus performants : « un grand moment dans l'histoire » de la société, selon les mots de son président exécutif, Stéphane Israël.

Amazon fait donc appel à trois lanceurs (tous en cours de développement) pour 68 à 83 missions à réaliser en l’espace de cinq ans (la date du premier lancement n’a pas été précisée – ni le montant des contrats…) : Amazon réalise de la sorte «la plus grande acquisition commerciale de lanceurs de l'histoire.

Un autre gagnant moins visible

La nouvelle de la commande de 83 lanceurs a aussitôt fait le tour de la blogosphère, se concentrant sur l’aspect lanceurs.

Mais un autre acteur européen tire admirablement son épingle du jeu dans cette commande : Beyond Gravity (le nouveau nom de Ruag International).

C’est en effet à l’équipementier suisse que revient la construction de l’ensemble des dispenseurs, « à bas coût et évolutifs », qui serviront au déploiement de la constellation.

SpaceX, le grand absent

Il n’est guère étonnant que le Falcon 9 et le Falcon Heavy de SpaceX n’aient pas été sélectionnés – l’opérateur de lancement californien a-t-il seulement fait acte de candidature ?

Au-delà de la rivalité supposée entre les deux hommes les plus riches de la planète, le fait que la société d’Elon Musk développe depuis trois ans sa propre constellation pour l’internet global, Starlink, paraît tout simplement rédhibitoire.

Cette concurrence a-t-elle profité à Arianespace ? Quoi qu’il en soit, l’opérateur européen voit son carnet de commande bondir de façon inespérée… et ArianeGroup va certainement être obligé de revoir à la hausse la cadence de production d’Ariane 6.

Un problème de riches.