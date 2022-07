8 juillet 1981, le Solar Challenger franchit la Manche

Traverser la Manche en avion mû par énergie solaire

Le 8 juillet 1981, voici exactement 41 ans, l'avion solaire "Solar Challenger" de Paul MacCready, traversa la Manche avec Stephen Ptacek aux commandes. Le "Solar Challenger" n'avait pas de batteries de réserve et était alimenté par plus de 16 000 cellules solaires sur ses ailes. La conception de l'appareil, d'une masse totale de 159 kg pilote compris, est due à Paul McCready et une fine équipe d'ingénieurs et de techniciens. MacCready était déjà connu dans le milieu aéronautique pour être l'auteur de l'anneau McCready employé en vol à voile, mais également du Gossamer Albatross, le premier avion propulsé par énergie musculaire humaine à avoir également franchi la Manche le 12 juin 1979 en 2h et 49min à la vitesse de 13,6 km/h.

Un Albatross "plus"...

"Solar Challenger" a été conçu comme une amélioration du Gossamer Penguin -qui était lui-même une variante solaire du Gossamer Albatross à propulsion humaine-. Il était entièrement alimenté par les 16 228 cellules photovoltaïques générant une puissance de 3 800 Watts, réparties sur toute l'envergure de son aile et de son plan stabilisateur, sans batteries de réserve, et fut le premier appareil de ce type capable de voler sur de longues distances. Le moteur électrique (d'une puissance de 2,75 ch) autant que les cellules furent conçues par Robert Boucher, qui avec son frère Roland -surnommés les "frères Wright de l'avion solaire"- avait acquis une précédente et considérable expérience en matière de vol par énergie solaire et même musculaire, ce dès 1972 en faisant voler cette année-là une aile volante modèle réduit à motorisation électrique.

...Capable d'encaisser 6 g

En 1981, "Solar Challenger" effectua avec succès un vol de démonstration de 262 km entre la France et l'Angleterre, décollant de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles pour gagner la base aérienne de la Royal Air Force de Manston, dans le Kent, au Royaume-Uni. La conception de l'appareil de type monoplan à aile haute intégrait des matériaux synthétiques avancés présentant un rapport résistance/poids très élevé, notamment le Kevlar, le Nomex, le Delrin, le Teflon et le Mylar, tous fournis par le sponsor de l'avion, Dupont. Paradoxalement, en dépit de sa faible vitesse (35 nœuds soit 64 km/h), l'appareil avec sa frêle allure était capable d'encaisser +6 et -3 g.