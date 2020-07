71 destinations au départ de Marseille pendant la saison estivale

Petit à petit, le réseau des grandes plateformes aéroportuaires françaises se reconstruit. L'aéroport de Marseille-Provence vient d'annoncer que les passagers pourraient accéder pendant toutes la saison estivale à 71 destinations, opérées par 21 compagnies aériennes (Air France, Air Corsica, Volotea, Ryanair, Easyjet, Vueling, Lufthansa, Brussels Airlines, British Airways, Iberia, Aegean, Air Malta, TAP Portugal, Luxair, Turkish Airlines, Air Algérie, Tunisair, Nouvelair, Ethiopian Airlines, Air Transat).

Parmi les lignes les plus importantes, Marseille sera de nouveau à l'Allemagne par des vols directs vers Berlin (Easyjet) et Francfort (Lufthansa) et aux Pays-Bas avec Amsterdam (Air France). Plusieurs compagnies européennes ont annoncé ont aussi annoncé la reprise de leurs lignes historiques vers leurs hubs respectifs comme Londres (British Airways), Madrid (Iberia), Athènes (Aegean), Lisbonne (TAP Portugal) et Malte (Air Malta). En nouveauté, la compagnie Luxair arrive sur la plateforme phocéenne avec deux vols par semaine, en complément de la desserte déjà assurée par Volotea.

Par ailleurs, dès le 2 juillet, Turkish Airlines a reprise sa desserte vers Istanbul. Vers l'Afrique du Nord, la desserte de la Tunisie a repris depuis le 1er juillet avec Tunisair et Nouvelair. Par ailleurs, en complément de la réouverture des lignes marocaines, des reprises de programmes vers l'Algérie ont été déposées pour une reprise dès la mi-juillet (Air France, Air Algérie et Vueling) Pour le long-courrier enfin, Ethiopian Airlines a repris deux vols hebdomadaires vers Addis-Abeba depuis le 5 juillet et la desserte Marseille-Montréal reprendra le 30 juillet par Air Transat, à raison de deux vols hebdomadaires.